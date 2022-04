Üna nouv’era cineastica a Lavin

L’Engiadina Bassa ha daspö sonda passeda ün ulteriur kino: a Lavin ha gnü lö l’avertüra dal Cinema Staziun, integrà in l’anteriura remisa da marchanzia da la viafier. Quist kino prüvà ha pudü drivir sias portas causa grond sustegn da vart da privats, fundaziuns ed eir grazcha ad ün crowdfunding.

