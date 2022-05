Undrar la fantasia, la paschiun e la savüda

In venderdi saira ha surdat il cusglier guvernativ Jon Domenic Parolini a Sent il Premi grischun da cultura 2022 a l’artist Not Vital. Ün premi da recugnuschentscha han surgni eir Paulin Nuotclà e la Fundaziun Pro Girun.

«Bainvgnü i’l cumün da cultura» – quai stà scrit sün ün placat sper la via a l’entrada dal cumün da Sent. In venderdi saira d’eira Sent pelvaira il cumün da cultura. Illa sala ...