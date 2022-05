«Co ch’eu n’ha imprais a discuorrer rumantsch»

Sco in oters cumüns in Engiadina Bassa e Val Müstair, vain organisà eir ad Ardez mincha marcurdi il Cafè Rumantsch. Curdin S. Brunold e Jon Duri Vital, duos magisters pensiunats, organiseschan e mainan l’inscunter regular cun plaschair ed umur.

«Eu imprend a far fö, ad ir cul velo, a far spait, a giovar a jass...» Üna dunzaina da persunas han tu part in marcurdi saira al Cafè Rumantsch ad Ardez. Las partecipantas ed ils partecipants han quintà co chi han ...