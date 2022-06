Grosses Abschlusstheater an der Scuola Sportiva in Champfèr. Sportkoordinator und Fachlehrer Adriano Iseppi hat kräftig in die Tasten gegriffen und ein Theaterstück geschrieben, in dem jedem und jeder der 27 Schüler und Schülerinnen der Abschlussklasse eine Rolle gefunden hat. Und es ist auch kein ganz normales Theater sondern, so Iseppi: «Der Fluch der Cleopatra kommt als Hybrid daher.» Die eine Hälfte des zweistündigen Stückes ist ein Film. Die Klasse habe die Filmszenen während drei Tagen im April auf Grevasalvas hoch über dem Silsersee gedreht. Im Stück geht es um eine spezielle Felsnadel, die Cleopatra, hoch über einem Bergdorf. Die Einwohner des Dorfes leben zurückversetzt, wie in der Zeit des letzten Jahrhunderts. Nur der Dorffürst und seine Familie haben Zugang zur modernen Welt. Eines Tages verkauft dieser den über Generationen umsichtig geschützten heiligen Berg an eine kommerzielle Agentur, und eine Naturkatastrophe erfasst das Dorf und nimmt ihren Lauf. Nur die virtuosen Musiker vor Ort können die Dorfbewohner und ihren wunderbaren Fleck hoch über den Oberengadiner Seen noch retten. Den Fluch der Cleopatra kann man sich am Donnerstag, 30. Juni um 19.00 Uhr und am Freitag, 1. Juli um 19.00 Uhr in der Turnhalle der Scuola Sportiva ansehen. Der Eintritt ist frei.

Text: Daniel Zaugg