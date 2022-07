Oxigen per la chanzun rumauntscha

Il minz da Zuoz s’ho quista fin d’eivna passeda transmüdo in ün areal da festival: que es gnieu chanto, tadlo e sto in cumpagnia – ün program accumpagnant cun occurrenzas e concerts ho pissero cha passa 2500 persunas haun visito il Festival da la chanzun rumauntscha.

Cuort aunz l’avertüra dal Festival da la chanzun rumauntscha ho que in venderdi zievamezdi auncha do ün pitschen temporel. Ma a partir da lo d’eira be auncha ün’ora da pumpa – scu scha’ls organisatuors ...