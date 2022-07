Cuntinuar – sainza sustegn dal cumün

Il cumün da Val Müstair vaiva l’intenziun da suottametter al suveran il credit per güdar a finanziar la cuorsa Tour de Ski illa regiun amo las prosmas jadas. Siond cha’l comitè d’organisaziun nu pudaiva plü spettar, ha’l tscherchà ün’otra soluziun.

«D’ün preventiv da passa ün milliun francs per l’etappa dal Tour de Ski in Val Müstair resta daplü co la mità illa regiun», ha infuormà Guido Mittner, il president dal comitè ...