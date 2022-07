«Tuots haun pudieu gnir»

L’organisaziun d’ün cuors da lingua in classas d’eira üna sfida i’ls ultims duos ans – ma Martina Shuler-Fluor ho adonta la pandemia pudieu spordscher tels minch’an in Engiadin’Ota. Las annunzchas totelas nu sun tenor ella però auncha sül livel in conguel cun aunz la pandemia.