Gesucht sind fotogene Schatten

Endlich, der Sommer ist so richtig angekommen mit allem, was dazugehört – in erster Linie mit ganz viel Sonnenschein. Und wo die Sonne ungehindert vom Himmel strahlt, entstehen auch Schatten. Manchmal sind sie störend und man geht ihnen aus dem Weg, respektive man sucht sich wieder den Sonnenplatz. Aber Schatten können auch «dekorativ» sein. Und genau das ist unser neues Thema beim Fotowettbewerb. Manch ein Schattenwurf ist ebenso attraktiv wie das Foto-Objekt selbst, oder er legt – als eine Art Verlängerung – den Fokus auf das Objekt. Auch Schatten alleine können ein gelungenes Fotosujet sein. Oder es ist das Spiel zwischen Sonne und Schatten, das aus einem üblichen Gebäude oder einer Gasse ein tolles Bild macht. Gehen Sie raus, schauen Sie mal genauer wo die Sonne Schatten-Zeichungen hinterlässt. Schicken Sie uns Ihr «Schatten»-Foto auf viva.engadin.online. Mit etwas Glück gewinnen Sie den «Engadiner Post/Posta Ladina»-Fotowettbewerb. Einsendeschluss ist Sonntag, 14. August. Zu gewinnen gibt es eine Olympus-Systemkamera (OM-D E-M10 + 14–42 mm) plus 100 Fotokarten des eigenen Siegerfotos.

(ep)