Afrokubanischer Jazz im Dracula Club

Bald ist Halbzeit am Festival da Jazz 2022. Am Sonntag konzertierte Arturo Sandoval mit Band im St. Moritzer Dracula Club. Ein Virtuose, nicht nur auf der Trompete.

Am Sonntagabend kam es in St. Moritz zu einer musikalischen Sternstunde. Von weither waren die Fans angereist, um im Dracula Club Arturo Sandoval zu erleben, den hochdekorierten Trompeter, der 1949 in einem Vorort von Havanna geboren wurde ...