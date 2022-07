Celebrar la festa e star da cumpagnia

Ils fös süls ots fan part da las tradiziuns per festagiar ils prüms d’avuost. La saira da la festa naziunala s’invüdan numerus da quels fös sün munts e pizs in tuot la Svizra. In Engiadina Bassa tanter oter sül Piz Clünas sur il cumün da Ftan. Quel fö vain fat daspö plüs ons da la società da giuventüna da Ftan.