Las prouvas cumainzan bainbod

Il Cor Proget 22 s’inscuntra darcheu per chantar. Quai scriva il dirigent Curdin Lansel in üna comunicaziun a las medias. Ingon esa previs da realisar ün chant d’Advent.

Il cor masdà regiunal consista da chantaduras e da chantadurs da la Val Müstair e da tuot l’Engiadina. Il program dal Cor Proget 22 cumpiglia exclusivmaing chanzuns rumantschas. Quist on es previs da realisar ün chant d’Advent chi varà lö in sonda, ils 10 da december, a las 19.00, illa baselgia San Niculò a Puntraschigna ed in dumengia, ils 11 da december, a las 17.00, illa baselgia da Sent. Suot la bachetta da Curdin Lansel concertescha il cor chanzuns a capella. Lura es invidà il public da chantar insembel cul cor simplas chanzuns cuntschaintas d’Advent. Tanteraint strasunan las posaunas istoricas da la gruppa barocca «I buccinisti» e la teorba da Robert Grossmann.

La prüma prouva pel chant d’Advent es in sonda, ils 3 settember, da las 16.15 fin a las 19.15, illa baselgia catolica a Zernez.

Chantaduras e chantadurs interessats sun cordialmaing bainvgnüts ed as pon annunzchar pro’l dirigent Curdin Lansel sül nomer 079 833 82 15. (cdm/fmr)