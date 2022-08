Ün s-chazi enorm d’inspiraziun

Quist an festagia la gruppa da musica populera Hanneli-Musig il giubileum da 20 ans. Lur funtauna d’inspiraziun sun las 12'000 melodias cha Hanny Christen vaiva ramasso. Quist an piglia la furmaziun però eir cumgiò dals palcs. In venderdi ho gieu lö ün concert illa Baselgia San Niclà.