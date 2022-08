Üna melodia cun slang

Valentina Parolini preschainta in dumengia sieu crimi puter «La melodia da la gïa» – ün raquint inua cha giuvenils scuvreschan eir varts incuntschaintas da lur vschinauncha. Ün cudesch «bain fat, quinto in üna lingua richa, e tuottüna viva», scu cha Annetta Ganzoni scriva in sia preschantaziun.