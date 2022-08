Ein Leben ohne Musik ist wie eine Quelle ohne Wasser

Die sieben Gründer des Vereins hatten sich im Jahre 1872 zum Ziel gesetzt, kulturelle Anlässe und andere Veranstaltungen in S-chanf musikalisch zu umrahmen. Als Präsident wurde Guadench Töndury und als Dirigent Murezzan Camichel gewählt.

Wie aus den Analen zu entnehmen war, mussten die Musikantinnen und Musikanten ihre Instrumente selbst kaufen und auch mittels Spenden bezahlen, denn damals herrschte noch Armut und «die Mächtigen» hatten das Sagen.

Freundschaft mit Wynau

Die Freundschaft zwischen dem Musikverein Wynau und der Musikgesellschaft S-chanf besteht seit dem Jahre 1963 und wird durch gegenseitige Besuche erhalten. So war es auch selbstverständlich, dass der Musikverein Wynau am Samstag beim Jubiläumsfest ein Geburtstagsständchen in Form eines Jubiläumskonzerts überbrachte. Dass die Freundschaft so lange aufrecht erhalten wurde, ist auch ein Verdienst des Vereinspräsidenten der Musikgesellschaft S-chanf. Vor 30 Jahren hat Schimun Caratsch den Verein von seinem Vater übernommen. Die «Societed da musica» sei ein Teil seines Lebens, sagte er anlässlich des Festaktes.

Regierungsrätliche Grüsse

Die Ansprache von Regierungsrat Jon Domenic Parolini zeigte seine Verbundenheit mit den Musikvereinen. In seiner Grussbotschaft streifte er auch die damalige Problematik «Aerosole, Corona und Blasmusik». Dabei könne man mit einem Instrument keine Kerze ausblasen. Zum Glück habe sich alles zum Guten gewendet. Andy Kollegger, Präsident des Graubündner kantonalen Musikverbandes und Vorstandsmitglied im SBV liess es sich nicht nehmen, in S-chanf am Fest anwesend zu sein. Der Präsident gratulierte dem jubilierenden Verein und wünschte den Musikantinnen und Musikanten weiterhin viel Freude am Musizieren. Der Gemeindepräsident Riet R. Campell lobte den grossen Einsatz der Musikgesellschaft und gratulierte dem Verein zu seinem Geburtstag. Er sagte treffend, dass ein Leben ohne Musik wie eine Quelle ohne Wasser sei. Darum sei dazu Sorge zu tragen.

Salüd dal Murtiröl

Murtiröl ist der Hausberg von S-chanf und der Grund, diesen Namen für die Auftragskomposition an Domenic Janett aus Tschlin / Stuls für den Titel vorzugeben. Vom Murtiröl aus geniesst man die Ruhe und schöne Stimmung im Tale. Klänge von dort her sind wie eine festliche Musik mit Alphornintervallen und Fanfarenklängen. Plötzliche Trompetenrufe in der Stille durchdringen die abendliche Ruhe am Murtiröl. Im Tal wurde dann wohl noch lange weiter gefeiert.

Mit dem Musikstück «Salüd dal Murtiröl» hat der jubilierende Verein unter der Leitung von Duri Stecher, den Abend eröffnet. Mit den schönen Darbietungen hat die Societed da musica S-chanf die Zuhörer restlos erfreut.

Die Musikgesellschaft Wynau eröffnete ihr Konzertteil mit dem Stück «Wynau grüsst S-chanf». Die Wynauer, wie sie auch genannt werden, haben viel zum guten Gelingen des Abends beigetragen. So haben Sie mit dem Lied «Chara lingua da la mamma», welches sie im Chor sangen, das Publikum vollends erfreut. Im Saal wurde rege mitgesungen, auch die anwesenden Politiker sangen mit.

Schimun Caratsch war vom guten Gelingen des Festes erfreut und bedankte sich mit lobenden Worten bei seinen Musikantinnen und Musikanten. Die Speakerin Tanja Lehner hat zusammen mit dem Kollegen aus Wynau gekonnt, humorvoll und professionell durch das Programm geführt. Mit dem «Viva la musica» haben sie den offiziellen Teil beendet und alle zum Tanz aufgefordert.

Text: Not Janett