Starke Engadiner von Livigno nach Scuol

In der Frauen-Kategorie über 70 Kilometer gewinnt Daniela Gmür, vor Rahel Huber und Cornelia Graf.

Über 47. Kilometer von S-chanf nach Scuol siegt Livio Camenzind und bei den Frauen Anna Weinbeer.

Die Vallader-Kategorie (141 KM) und die Jauer-Kategorie (107 Km) konnten am Samstagmorgen erst mit Verspätung gestartet werden. In der Nacht auf Samstag gab es nämlich kleinere Rüfenniedergänge in der Val S-charl, Val Mora und auf der Alp Isela.