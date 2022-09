La variaziun dal specialist

Quist’eivna han lö a Berna ils SwissSkills 2022, la maestranza da las professiuns in Svizra. Da la partida sun eir 20 Grischunas e Grischuns. Ed in quella delegaziun es eir Riet Scandella da Müstair. El va cun optimissem a Berna – eir sch’el va in concurrenza in üna domena dominada da duonnas.