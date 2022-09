«La chalur da la sted ans ho propi güdo»

Quista stagiun da sted d’eira fin uossa üna fich allegraivla per las plazzas da camper in Engiadina: las chaluors giò la Bassa ed ün trend persistent da camper haun pissero per bgera glieud. Il bilauntsch fin uossa es tresour positiv, uschè eir tar Erna Campell, la mainagestiun dal Camping Chapella.