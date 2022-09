Der CdH Engiadina verliert das Auftaktspiel gegen den EHC Lenzerheide-Valbella in den letzten Sekunden mit 3:5. Die Unterengader konnten in der 56. Minute zum 3:3 ausgleichen. Lenzerheide-Valbella ging 20 Sekunden vor Ende des Spiels in Überzahl wieder in Führung und konnte den Sack zumachen.