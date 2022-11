«Eu starà morder süls daints»

In pacs dis vain Martin Candinas (AdC) elet per ün on sco president dal Cussagl naziunal. El surpiglia ün dals plü ots uffizis politics insomma in Svizra. La FMR ha inscuntrà al parlamentari a Cuoira. Ün discuors davart «animals dad alfa», il seser i’l lotto e’l model da success svizzer.