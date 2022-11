Avair fiduzcha ed ir l’aigna via

Zonta Engiadina Val Müstair e l’Uffizi per la fuormaziun professiunala han invidà a las mattas da la tschinchavla fin ottavla classa da Scuol, Zernez e Valsot ad üna dieta d’avegnir. Insembel cun ses duonnas professiunalas han ellas pudü passantar ün di cun lavuratoris, cuors e discussiuns.

«Nus vain invidà a las mattas per tillas inspirar, per tillas render attentas che chi tillas spetta i’ls prossems ons ed impustüt per muossar ch’ellas dessan tadlar sün sai svess e dad ir lura l’aigna ...