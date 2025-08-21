In einer Welt, die sich durch technologische Entwicklungen rasant verändert, wird es für viele Menschen zunehmend schwieriger, Schritt zu halten. Steigende Anforderungen im Alltag und Berufsleben können verunsichern und ausgrenzen. Der LernloftTreff setzt genau hier an: Er bietet allen Erwachsenen die Möglichkeit, ihre digitalen und lebenspraktischen Kompetenzen in einem unterstüt­zen­den Umfeld weiterzuentwickeln – kostenlos, niederschwellig und mit Freude am Lernen.





Die Workshops finden jeden Donnerstag von 15.00 – 17.00 Uhr statt, in Ausnahmefällen auch am Abend, und richten sich an Menschen, die sich im Umgang mit Handy, Computer oder digitalen Anwendungen manchmal unsicher fühlen. Auch alltagsrelevante Themen wie Budgetplanung oder das Ausfüllen von Formularen werden aufgenommen. Das Angebot, welches im Rahmen des Fortbildungsgesetzes vom Kanton Graubünden und von miaEngiadina unterstützt wird, passt sich laufend den Bedürfnissen der Teilnehmenden an – praxisnah, verständlich und direkt anwendbar.





Zum Start im September sind vier Anlässe geplant: 12. September, 16.00 Uhr: Eröffnung mit Apéro und Workshop «Digi Treff – alle Fragen zu Handy und PC»; 18. September, 15.00 Uhr: «Online-Betrug erkennen und vermeiden» mit der GKB; 25. September, 15.00 Uhr: «Achtsamkeit – bewusster leben und entscheiden»; 2. Oktober, 15.00 Uhr: «Digi Treff – alle Fragen zu Handy und PC».



Medienmitteilung Lernloft GmbH

Die Workshops finden im InnHub PopUp, Via Cumünela 32, 7522 La Punt Chamues-ch statt. Eine Anmeldung ist auf www.lernloftTREFF.ch oder per Telefon 0844 444 000 erforderlich.