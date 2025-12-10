Das Netzwerk "Business and Professional Women" Engiadina schmückte Christbäume für lokale Alterszentren, um Chancengleichheit und soziales Engagement zu fördern und so vorweihnachtliche Freude zu verbreiten.
10.12.2025Korrespondent:in 1 min
Das internationale Netzwerk für berufstätige Frauen BPW - Business and Professional Women - setzt sich für Chancengleichheit, Karriereförderung und die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen ein. Am Adventslunch des lokalen Clubs BPW ...
