«Soluziuns in vestits da lavur»

Daspö bundant trais mais es in gir a Strada, Ramosch, Ardez e Lavin üna stanza da consultaziun mobila – üna sporta chi vain organisada dal «arztteam engiadina». Annatina Taisch, confundatura da l’iniziativa e possessura da fisiomedica engiadina, ha preschantà la nouva sporta da sandà.

«Cur chi füss darcheu gnüda serrada üna pratcha da meidi in Engiadina, vaina dit: uossa esa da far alch. In seguit vaina fundà üna società cun respunsabiltà limitada (ScRL) e surtut la pratcha dal ...