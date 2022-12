Der EHC St. Moritz gewinnt das Cupspiel gegen den EHC Dübendorf auswärts mit 3:2 nach Verlängerung. Der Vertreter der 4. Eishockey-Liga rettete sich mit dem Ausgleich in den letzten Sekunden in die Verlängerung. Den entscheidenden Treffer für St. Moritz erzielte Harrison Koch in der 62. Minute.