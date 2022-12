Acceptà il preventiv 2023

Cun 4,1 milliuns investischa il cumün da Valsot ün grond baccun per l’ingrondimaint respectivamaing per ün nouv edifizi pella chasa da scoula a Strada. Il cumün vaiva decis da concentrar las activitats da scoula in ün lö. Las 66 votantas e votants preschaints han acceptà il credit correspundent. Implü ha la radunanza decis da cumprar üna nouva maschina per preparar las vias d’inviern per 320 000 francs. La radunanza ha approvà il preventiv da gestiun ed il quint d’investiziun cun tuot ils credits necessaris. Tanter quels eir ün credit da 77 000 francs per la plazza da parcar Quadra Secha e 50 000 francs per planisar abitaziuns per indigens i’l stabilimaint da la chasa da scoula a Ramosch. Ils preschaints han eir confermà il pè d’impostas sün 95 pertschient.

La radunanza cumünala ha elet a Bastian Janett da Tschlin sco nouv president da la meglioraziun da Tschlin. El rimplazza a Georg Häfner da Strada.

Per protestas vaiva pisserà la decisiun dal cumün da l’on passà da scumandar il sunar ils sains a Silvester. Quist scumand d’eira gnü trat, davo cha las installaziuns tecnicas dals sains d’eiran gnüdas rimplazzadas cun da quellas electricas. Il sunar ils sains vaiva nempe chaschunà problems e dons vi da las installaziuns. In differentas fracziuns dal cumün da Valsot ha il sunar ils sains a Silvester e Büman üna lunga tradiziun. Perquai vaiva quist scumand pisserà per pacc’incletta ed ün votant vaiva giavüschà illa radunanza cumünala in marz, cha’l cumün reponderescha la decisiun. La suprastanza cumünala ha suottamiss a la radunanza da decider a reguard quista tradiziun. In gövgia han lura decis las preschaintas ed ils preschaints in radunanza da laschar sunar ils sains illas fracziuns da Vnà e Strada inavant eir a man cun suas. Uschè cha in quistas duos fracziuns as pudaraja quist on darcheu sunar oura l’on vegl.

Text: Nicolo Bass