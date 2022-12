Michelle Gisin wird Vierte im Super-G

Michelle Gisin zeigte am Sonntag beim Super-G von St. Moritz eine starke Vorstellung und wurde Vierte. Den Sieg bei strahlendem Sonnenschein im Engadin sicherte sich Mikaela Shiffrin.

Rang 4 im Engadin kam für Gisin, der zum ersten Podestplatz seit März weniger als zwei Zehntel fehlten, einem Befreiungsschlag gleich. Zuvor hatte sich die Engelbergerin in elf Saisonrennen einzig einmal, als Achte der zweiten Abfahrt in Lake Louise, in den ersten zehn klassiert.



Zweitbeste Schweizer nach Gisin (0,57 Sekunden zurück) war Lara Gut-Behrami. Mit 0,99 Sekunden Rückstand wurde die Tessinerin Achte.



Mikaela Shiffrin feierte ihren 77. Weltcupsieg mit zwölf Hundertsteln Vorsprung vor der Italienerin Elena Curtoni. Rang 3 sicherte sich die Französin Romane Miradoli (0,40 zurück).

