Einstimmen auf Weihnachten

Im Advent finden im Engadin da und dort Märkte mit weihnachtlicher Stimmung statt. Am Sonntag war dies der Fall in Sils Maria.

Am letzten Sonntag vor Weihnachten findet in Sils jeweils der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Vor und neben der Chesa Cumünela boten am Sonntag lokale Anbieter wie auch Marktfahrer von ausserhalb des Ortes verschiedenste Waren feil. Das ...