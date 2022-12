Films rumantschs van al festival

La cineasta independenta Susanna Fanzun da Scuol po muossar seis film documentar «I Giacometti». Quel va in Val Bregaglia süls fastizis da la dinastia d’artists Giacometti. Il film da 104 minuts ha la cineasta engiadinaisa realisà tanter oter eir cun sustegn da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR).

Ed eir aignas producziuns filmicas da RTR, our da l’emischiun Cuntrasts, vegnan muossats als Dis da film a Soloturn. Per exaimpel duos films situats in Surselva. Per l’üna la «Meztga da chasa» da Bertilla Giossi chi documentescha ün di da bacharia pro la famiglia Pfister a Schlans. E per la seguonda il film «Gion Gieri – il scolast dal vitg chala» da Petra Rothmund. L’autura ha documentà l’ultim on da scoula d’ün magister da Sevgein. Tuts dus films sun gnüts emess i’l decuors dals ultims duos ons süls chanals da RTR.

Ün ulteriur film – però ün film fictiv – chi vain muossà a Soloturn es «Hotel Sinestra» – ün film d’uffants e famiglias chi vain muossà actualmaing eir i’ls kinos svizzers. Il cuntschaint hotel in Val Sinestra ha servi sco culissa per quist film.

Ils Dis da film da Soloturn valan – sper il Festival da film da Locarno – sco il plü grond e prestigius festival filmic in Svizra. Tradiziunalmaing sun ils Dis da film da Soloturn dürant il mais da schner. L’ediziun da quist on – la 58avla ediziun – es dals 18 fin ils 25 da schner 2023. (cdm/fmr)