Mincha nouv ons il gö da Nadal da Zell

Il plü cuntschaint gö da Nadal in Svizra es «D Zäller Wiehnacht» – il Nadal da Zell. La scoula da Zernez preschainta quist gö da Nadal tradiziunalmaing mincha nouv ons, uschè, cha mincha scolara e mincha scolar po passantar l’evenimaint üna jada dürant seis temp da scoula.

Il Nadal da Zell deriva our da la penna dal cumponist svizzer Paul Burkhard ed es gnüda giovada e chantada la prüma vouta dal 1960 illa baselgia da Zell dasper Winterthur. L’autura Schlarignota Anna Pitschna Grob-Ganzoni vaiva tradüt il toc in rumantsch e Jakob Müller barmör da Zernez i’l dialect dal lö. In gövgia saira ha attrat il Nadal da Zell üna pruna glieud illa cuort dal Chastè Planta Wildenberg a Zernez.

Autur e fotografias: Jon Duschletta