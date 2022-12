Wo sind Feuerwerke erlaubt, wo nicht?

Ein Grossteil der Engadiner Gemeinden hat in diesem Jahr ein Feuerwerksverbot erlassen oder empfiehtl Einheimischen und Gästen, auf die traditionelle Böllerei am Silversterabend zu verzichten. Die EP/PL hat zusammengefasst, in welchen Gemeinden solche Verbote eingeführt wurden.

Scuol, Zernez, Müstair Die Bevölkerung von Scuol hat am 25. September mit grosser Mehrheit das neue kommunale Polizeigesetz an der Urne angenommen. Dieses Gesetz ist bereits am 26. September in Kraft getreten. Somit sind ...