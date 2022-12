La muostra jaura i’l chastè

Actualmaing muossan ot artistas ed artists – laics e professiunals – i’l Chastè da Cultura a Fuldera lur lavurs in l'«Exposiziun da Nadal». Quella muossa dasper ouvras d’artists chi vivan e lavuran in Val Müstair tanter oter eir purtrets d’üna duonna fügida da l’Ucraina.

Id es üna tradiziun. On per on daja a Cuoira l’exposiziun annuala da las artistas e dals artists grischuns. Quist on sun da la partida fin aint pel schner vers 40 artists ed artistas cun ün connex cul Grischun. Per uschedir üna ...