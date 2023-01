Cun paschiun e movimaint

La chantadura engiadinaisa Cinzia Regensburger ha preschantà in sonda il nouv album «In Movimaint» a Scuol. Quist album cuntegna sias aignas chanzuns rumantschas ed inglaisas cun melodias da Jazz, da Rock, da Tango e Big Band. Ün seguond concert ha lö in sonda a Müstair.

In sonda saira ha preschantà la musicista Cinzia Regensburger seis nouv album «In Movimaint» i’l Hotel Belvédère a Scuol. Quist album dombra ündesch chanzuns in differents stils da musica chi suottastrichan il müdamaint il movimaint in sia vita. Davo il stüdi da «Bachelor of Arts and Music» a Feldkirch in Austria ha Cinzia Regensburger fat l’on passà ün sogiuorn musical in America ed ha preschantà in differents concerts cul «Golden Gate Symphonie Orchestra» la «Raphsody in Blue» da George Gershwin a San Francisco. E sco impromiss fingià avant co partir per l’America, es ella tuornada punctualmaing pel battaisem dal nouv album a Scuol.

«... tras la vita a ballar»

I’l video da la chanzun «Tuot es tuorbel» (verer video suotvart) tschainta Cinzia Regensburger vi d’ün clavazin ot sur Scuol. Illa chanzun nu riv’la da dormir, nu riv’la da laschar ir «quel t-shirt chi savura, savura da tai...» Ed ella as dumonda: «A chasa ingio es quai? Scha tü nun es pro mai.» Da spür increschantüm e mal d’amur, da ella fö al clavazin e til lascha arder cun dir adieu al sulai. Quai chi tilla resta es d’insömgiar e da provar: «Ch’ün di meis cour as sainta darcheu pront, pront per amar, per invlidar e cumanzar, tras la vita a ballar.»

Eir scha’l clavazin nun ha ars in sonda saira illa bar dal Hotel Belvédère a Scuol, schi almain ha’la dat fö a l’atmosfera al concert da battaisem dal nouv album. Ed ella ha definitivamaing pisserà cha las preschaintas ed ils preschaints han cumanzà a ballar, a ballar, a ballar...

Chanzuns rumantschas ed inglaisas

Cinzia Regensburger ha preschantà tuot las chanzuns rumantschas ed inglaisas da seis nouv album cun melodias da Jazz, da Rock, da Tango e Big Band. Tuot es stat in movimaint, dals musicists preschaints fin pro’ls spectatuors da tuot las etads. L’unic chi’d es restà adüna listess, es la chantadura svess e sia paschiun per chant e musica. Ella nun es statta massa bella e superbia da chantar spontanamaing sün giavüsch eir chanzuns popularas rumantschas e talianas e cun seis nouv hit «Whiskey Aperol» vers la fin dal concert ha’la definitivamaing pisserà per ün’atmosfera dad «Après-Ski» i’l Hotel Belvédère. Tant ils indigens sco eir ils giasts d’hotel sun stats inchantats da la giuvna musicista engiadinaisa ed ella svess ha sgüra gnü il plü grond plaschair da tuots. Cun sia paschiun vivüda ha’la savü entusiasmar a tuot ils preschaints e la tuorblezza – manzunada in sia chanzun – es bainsvelt sparida ed ha fat plazza per ballar.

Seguond concert a Müstair

E scha qualchün nu riva da dormir – apunta causa quel t-shirt chi savura – o lura perquai ch’ella o el han mancantà il concert a Scuol, schi daja ün seguond concert da Cinzia Regensburger, e quai in sonda, ils 14 schner, illa sala da gimnastica a Müstair. Il concert cumainza a las 20.00 cun Ils Jauers, avant cha Cinzia Regensburger darà fö a partir da las 21.00 al clavazin. La sairada es organisada in collavuraziun culla Giuventüna da Müstair.

Fingià in marz tuorna lura Cinzia Regensburger darcheu in America per nouvs experimaints musicals. Quista jada chanta ella a San Francisco chanzuns dal Holocaust darcheu insembel cul «Golden Gate Symphonie Orchestra», chi sta stuot la direcziun dad Urs Leonhard Steiner. Però eir quista jada nu parta Cinzia Regensburger sainza avair organisà fingià il retuorn: Da stà voul ella nempe ir sün turnea cul Musical da Scuol e preschantar insembel cun duos amias chantaduras chanzuns da musical in differents lös particulars. Ed intant nu resta oter co da giodair las chanzuns dal nouv album e da cuntinuar «tras la vita a ballar».

