«Menschen brauchen Begegnung»

In der Architektur geht es um weit mehr als um das einzelne Gebäude. Der Stararchitekt Max Dudler denkt immer im Ensemble; ihm geht es darum, Begegnungsorte zu schaffen, an welchen sich die Menschen austauschen können. Die EP/PL traf den Vielbeschäftigen zum Gespräch.

Engadiner Post: Max Dudler, Sie haben kürzlich in einem Interview mit dem Tagesspiegel gesagt, nur die Schweizer Berge seien cooler als Berlin. Sie haben ein Haus in Sent. Was ist cool an diesem Dorf? Max Dudler: Ich habe «cool» im ...