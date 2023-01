Roccobello, Leon e l’aventüra da Bibi Vaplan

Daspö ses ons viva la musicista engiadinaisa Bibi Vaplan a Lumbrein in Surselva. In seis atelier illa chasa da scoula sviluppa l'artista seis progets. Quia lavura ella vi da la Popcorn-Opera chi varà premiera in november. Ed eir ils duos bouvins Roccobello e Leon sun part da quell’opera.