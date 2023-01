Am Dienstag Abend ist in Celerina die Bob- und Skeleton-WM mit Ansprachen, Darbietungen, dem Einmarsch der Celeriner Schulkinder mit den Fahnen der 37 teilnehmenden Nationen und einem Konzert von Baba Shrimps eröffnet worden. Die Wettkämpfe beginnen am Donnerstag und dauern bis am 5. Februar.