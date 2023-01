Ün clerai straglüscha in milli culuors

Tenor l’exaimpel dal «Zauberwald» a Lai organisescha uossa eir l’Engiadina Bassa ün spectacul d’iglüminaziun. I’l god da Sur En/Sent, in ün clerai sper la plazza da campar, daraja da verer dals 4 fin als 18 da favrer ün’installaziun da glüms, la quala vain cumbinada cun sculpturas da naiv e glatsch.

L’arrandschamaint cul nom «Fascinaziun Lichterwald» vain organisà da l’uniun «Art Engiadina» chi ha per mera da promouver art e cultura in Engiadina Bassa e chi organisescha daspö divers ons in ...