Dora Lardelli ist gestorben

Laut einer Meldung von RTR hat Dora Lardelli am Sonntag im Alter von 69 Jahren den Kampf gegen ihre schwere Krankheit verloren. Lardelli wurde 1953 in Soglio geboren, hat das Kulturarchiv Oberengadin mitgegründet und dieses viele Jahre auch geleitet und den gleichnamigen Verein präsidiert.

Wie Radio Televisiun Svizra Rumantscha RTR schreibt, ist Dora Lardelli am Sonntag, 29. Januar, nach schwerer Krankeit gestorben. Dies hat Gian Nicola Bass, Lardellis Mitarbeiter am Kulturarchiv Oberengadin in Samedan gegenüber RTR bestätigt.

Die Autorin und frühere Kulturvermittlerin Dora Lardelli wurde am 28. Dezember 1953 in Soglio geboren. Sie hat Kunstgeschichte studiert und während rund 20 Jahren die Geschicke des Segantini Museums in St. Moritz geleitet.

1988 hat Lardelli zusammen mit dem Celeriner Künstler Giuliano Pedretti das Kulturarchiv Oberengadin gegründet und sich seither mit viel Herzblut für den Erhalt kultureller Güter eingesetzt. Seit 1991 war das Kulturarchiv in der Chesa Planta in Samedan zu Hause. Der seit langem geplante, vorbereitete und für diesen Herbst terminierte Umzug des Kulturarchivs nach Zuoz in die Chesa Planta blieb ihr leider vorbehalten.

Dora Lardelli wurde für ihre Arbeit mehrfach ausgezeichnet. So erhielt sie 2012 den Bündner Kulturpreis für ihr unermüdliches kulturelles Engagement und die Kulturforschung.

Dora Lardellis soll am 3. Februar in Vicosoprano beigesetzt werden.

(RTR/jd)