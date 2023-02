L’Hom Strom ha fat lö pel nouv

Adüna la prüma sonda dal mais da favrer vain vivüda la tradiziun da l’Hom Strom giò Plaz ed a Gurlaina a Scuol. Ün’üsanza cun ragischs pajanas – sco offerta al Dieu dal sulai per üna stà lunga e früttaivla. Ed eir quist on ha il bun hom stuvü ceder, per dar spazi al nouv.