Il Certificat rumantsch es ün pass plünavant

Per incumbenza da la Regenza grischuna ha la Scoul’ota da pedagogia dal Grischun elavurà ün Certificat rumantsch in collavuraziun cun l’Institut per l’evaluaziun da la fuormaziun da l’Università da Turich. Cun quel certificat dess la cumpetenza da la lingua rumantscha gnir augmantada.