Im August 1953 wurde die Route Corti-Battaglia am Piz Badile erstbegangen. Kürzlich gelang David Heft und Marcel Schenk die Erstbegehung der Route im Winter. Ein Abenteuer direkt vor der Haustür, von welchem Schenk berichtet.

Mitte Januar gelang dem Italiener Simone Porta und dem Engadiner Marcel Schenk die vierte Winterbegehung der Via degli Inglesi in der Ostwand des Pizzo Badile. Sie waren die erste Seilschaft, welche die Route im Winter an einem Tag kletterten. Dabei ...