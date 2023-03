Cun retard, ma sün buna ​​​​​​​via

Las lavuors vi dal nouv sviamaint da La Punt Chamues-ch cumanzaron la sted 2025. Insè d’eira que previs da fer la prüma badiglieda pel proget pü tard quist an u l’an chi vain. Ma uossa stöglian auncha gnir scleridas dumandas in connex cul nouv traget da la Viafier retica e la via chantunela.