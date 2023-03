Böhmische Musik – eine Sache des Herzens

Die Musikkapelle Blaženka hat sich der böhmisch-mährischen Blasmusik verschrieben. Ihr Können und ihre Leidenschaft zeigten die Musikantinnen und Musikanten beim Konzert am Samstagabend in Silvaplana.

Am Samstag, 4. März, trat die Blaskapelle Blaženka in Silvaplana auf. Ihr Konzert zeigte, dass die böhmisch-mäh­rische Blasmusik eine Sache des Herzens ist. Der Stil der «Egerländer Blasmusik» ist einzigartig. Das zeigt sich unter anderem im Notenbild, in der musikalischen Art und Weise, der Stilistik und der Dynamik. Typisch für die Kunst der Egerländer Blasmusik sind die Wechsel zwischen weichen und akzentuierten Passagen. Ausser­dem braucht man auch da und dort eine rhythmische Verzögerung, welche meistens das Schlagwerk und die tiefen Instrumente übernehmen.

Vom ersten Stück an wussten die Zuschauer in Silvaplana, was an diesem Konzert qualitativ geboten wurde. Beim Musikstück von Ernst Mosch – auch der König der Blasmusik genannt – mit dem Titel «Egerländer Musikantenmarsch» zeigte die Kapelle Blaženka ihr Können zur Freude des zahlreich erschienenen Publikums. Alexander Pfluger, ein deutscher Komponist, Arrangeur und Leiter der Spitzenkapelle «Die Schwindligen 15», komponierte das gut vorgetragene Stück mit dem Titel «Ein Egerländer Traum».

Die Kunst der böhmischen Musik

Der Kapellmeister Andri Poo aus Filisur wusste mit seiner Kapelle sehr gut die einleitend aufgezählte Kunst der böhmischen Blasmusik umzusetzen. Der Speaker Andrea Gutgsell bemerkte, dass mancher Theaterspieler um die Mimik und Gestik des Dirigenten froh wäre. Das Publikum quittierte diese Feststellung mit einem grossen Applaus.

Das Stück «Sankt Petersburg» hat den typischen Charakter eines Konzertmarsches und wird dem Titel auf jeden Fall gerecht. Mit einer bestimmenden Einleitung wirkt das erste Thema doch etwas verspielt. Das Bass-Solo rückt dies aber sofort wieder ins richtige Licht und wird mit dramatischen Linien im Trio fortgeführt und mit einem Tutti der besonderen Art zu Ende gebracht. Die Musikantinnen und Musikanten der Kapelle Blaženka wussten dieses Konzertstück im Sinne des Komponisten erfolgreich vorzutragen. Mit der Komposition «Mengina Polka» hat Hans Neuenschwander, Hornist und Komponist der Blaskapelle Blaženka, ein rassiges und für alle Register anspruchsvolles Stück komponiert.

Argentinische Klänge in Silvaplana

Für einmal verliess die Blaskapelle Blaženka ihre Stilrichtung und machte eine musikalische Reise nach Argentinien: Das nächste Stück «Tango Eleganto», (komponiert von Peter Schad) eine aus Argentinien stammende Tangomusik, wird seit über hundert Jahren auf der ganzen Welt getanzt. Bei diesem Tango muss man die Leidenschaft stets unter Kontrolle haben. Bei diesem Vortrag waren die Zuhörer nicht ganz ruhig auf ihren Plätzen, und es kamen schöne Erinnerungen auf. Nach dem Tango folgten sehr schön vorgetragene Polkas und Musikstücke wie «Es ist Schön», «Für a Scheene Frau», «Amsel Polka» «Nepomuk Polka», «Schlafe nicht», «Gruss an Böhmen», am «Robischkirtag» und einige andere Kompositionen.

«Schöne Stunden mit dir»

Der angesehene und bekannte Komponist Ladislav Kubes, Freunde nennen ihn auch Ladislav Kubese, hat mit «Schöne Stunden mit dir» ein wirklich passendes Musikstück komponiert, und dieses wurde von der Blakapelle Blaženka auch entsprechend gut vorgetragen. Den Musikantinnen und Musikanten sah man die Freude am Musizieren an. Das zahlreich erschienene Publikum dankte mit grossem Applaus und forderte damit einige Zugaben.

Manch einer sagte: «Böhmische Blasmusik ist wirklich eine schöne Herzenssache». Wer das unterhaltsame und schöne Konzert der Blaskapelle Blaženka in Silvaplana jedoch verpasst hat, hat am 25. März eine weitere Möglichkeit das Konzert zu besuchen. Dann spielt nämlich die Musikkapelle Blaženka um 20.00 Uhr im Gemeindesaal in Scuol.

Text, Foto und Video: Not Janett