«Dieser Film ist eine Herzensangelegenheit»

Das Engadin ist abermals Schauplatz eines Filmdrehs. Die Produktion des Kurzfilms «A revair» ist eine immense Herausforderung für die Crew, die Schauspieler, aber auch für die Technik, da in unwegsamen Gelände gedreht wird, unter anderem auf dem Berninapass. Ein Augenschein am Set.

Der Piz Palü präsentiert sich majestätisch umrahmt von Zuckerwattewolken in der strahlenden Sonne an diesem Donnerstagnachmittag. Daniel Reich zieht sich am Parkplatz beim Lej Pitschen die Schneeschuhe über. Ausgerüstet mit ...