«Sco da chaminar sün glatsch massa fin»

Co tradüer, schi nu’s sa la lingua da partenza? As das-cha insomma far quai? – Quellas ed otras dumondas sun nadas al lavuratori «Traversadas Litteraras». Quist lavuratori es stat per uschè dir il preludi pel festival LitteraturA Nairs da la fin d’eivna dals 18 e 19 da marz a Scuol.