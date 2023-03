Solarstromanlage wird geplant

In der Ebene zwischen dem Flughafen Samedan und dem Fluss Flaz soll im Endausbau eine ca. 30 MW (30'000 kW) grosse Solarstromanlage entstehen, die rund 150 Prozent der Elektrizität pro Jahr produziert, wie das ganze Dorf Samedan inklusive der Industriebetriebe in einem Jahr benötigt. Die Anlage kann in Etappen ausgebaut und weiterentwickelt werden. Nebst den technischen und gesetzlichen Bedingungen müssen Grundeigentümer und Pächter, die Gemeinde, Partner, Investoren und weitere Interessierte mit einbezogen werden. Denn nur eine breit unterstützte Solaranlage, die auch durch die Umweltorganisationen unterstützt wird, kann zügig realisiert werden, heisst es in einer Medienmittelung der Projektpartner TNC Consulting AG. Am Mittwochabend wurde das Projekt im Rahmen einer Informationsveranstaltung der Samedner Bevölkerung vorgestellt. (dk)