La Gruppa da teater da Sent preschainta quista fin d’eivna üna cumedgia tuottafat speciala cun colliaziun in tschêl. E scha qualchün disch ün trid pled, daja sfrachadas. La premiera es in venderdi saira illa chasa da scoula a Sent.

Mincha jada ch’el blastemma, daja üna sfrachada giò da tschêl. Sco cha qualchün til less metter a püt. Però il tschêl es blau, strasoras nu sun in vista. Dunque, üna situaziun straordinaria per Michael Cordennier, chi nun es dal rest adüna uschè onest, ma almain da bun cour. Ma daspö cha quist anguel cun nom 17-2-4 til es crodà davant ils peis, es il muond tuot confus e la reacziun dal char Segner es directa. Sco sch’el nu vess svess fingià problems avuonda, s’ha’l da’s confuonder eir amo cun quist anguel malsvout, chi survain il nom «Angelino». Quist anguel – chi vess vairamaing da güdar ad üna Michell Corday – nu vain propcha da tgnair ourd’glioter ils noms. Forsa cha l’atterramaint pac lom, ha gnü listess ün effet secundar cun consequenzas in seis agir. In mincha cas: Eir quist’istorgia segua al destin cun plü o main influenza dal reginom dal tschêl. E cur cha Michell Corday – dal rest üna metressa, chi lavura per ün servezzan d’accumpagnamaint – clingia sün porta, chatta eir Angelino üna soluziun per sia incumbenza terrestra.

Dialog, caracter e mimica

La Gruppa da teater da Sent preschainta las prosmas duos fin d’eivnas la cumedgia «Angelino – eir anguels crodan lom» illa chasa da scoula a Sent. Quist toc teater, scrit da Reiner Woop, es gnü tradüt da Christian Hänny bel ed apo sta pella preschantaziun a Sent. «Eu n’ha imprais a cugnuoscher quista cumedgia fingià avant var desch ons, e laiva adüna fingià preschantar quella üna jada a Sent», quinta Christian Hänny, chi ha dal rest eir surtut la redschia dal toc. Cha’l toc viva da las trais persunas principalas, da lur dialog, lur caracter e lur mimica, quinta’l. «Eu n’ha quista jada defini il toc e lura tscherchà ils acturs correspundents», declera Christian Hänny. Ed el nun ha be tscherchà, dimpersè eir chattà ils drets acturs i’l ravuogl da la Gruppa da teater da Sent. E las rollas sun sco scrittas aposta per quels. «La gronda sfida es da tgnair la tensiun e la concentraziun fin l’ultim», quinta Gudench Roner, chi’d es president da la Gruppa da teater da Sent e giova la rolla da Michael Cordennier. Insembel cun Ursina Mauri (Michell Corday) e Dario Müller (Angelino) preschaintan ils trais acturs principals lur paschiun e lur talent da giovar teater eir per rollas plü diffi cilas. Ed eir las ulteriuras commembras e commembers da la Gruppa da teater Sent sün e davo il palc s’allegran da la premiera in venderdi saira a Sent.

Tratgnair e divertir ils preschaints

«Quista jada vegna propcha serius», declera Gudench Roner. L’ultima jada nempe, ha cumanzà la pandemia dal coronaviurs pacs dis avant la prüma preschantaziun. Tuot inviern vaivan ils teatrists da Sent exercità, a la fin però per nüglia. Perquai es il plaschair quista jada eir tant plü grond. Ed ils teatrists da Sent han exercità regularmaing duos jadas l’einva fin pro’l grond mumaint. Ma il toc teater chi vain preschantà, es tuot oter co serius. «Quista jada vaina vuglü preschantar üna cumedgia. Davo tant temp da pandemia esa important cha’ls spectatuors hajan plaschair e possan as divertir», disch il president da la Gruppa da teater a Sent. Ed eir il redschissur Christian Hänny es da quist’idea ed el ha chattà il toc ideal per ragiundscher quist böt. Ed il plü tard cur cha la famiglia Fougère riva sül palc, in tscherchà da la prüm’ediziun dal cudesch da Romeo e Giuglia, es la confusiun cumpletta. In mincha cas cha’l tschêl sur Sent srantunarà mincha saira, obain dal rier da las spectaturas e dals spectatuors illa sala polivalenta da la chasa da scoula a Sent, o lura propcha da las blastemmadas dad Angelino e da Michael Cordonnier. E chi sà, forsa croda eir als visitaduors ün anguel davant ils peis.

La Gruppa da teater Sent preschainta il toc «Angelino – eir anguels crodan lom» in venderdi, ils 17 marz, in sonda, ils 18 marz, in dumengia, ils 19 marz, in venderdi, ils 24 marz ed in sonda, ils 25 marz, adüna a las 20.00. La prenvendita ha lö mincha di da las 16.00 a las 19.00 sül nomer da telefon 081 864 19 28.

Text e fotografias: Nicolo Bass