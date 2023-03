Die Freude am eigenen Text

Am Sonntag findet zum zweiten Mal die Abschlusslesung der Schreibschule Sent statt. Zwölf Autorinnen und ein Autor präsentieren ihre Texte aus den Kursen des vergangenen Jahres.

Gemäss dem Motto «Die Poesie ist kein braves Mädchen» begaben sich die Autorinnen und Autoren des Schreibschuljahres 2022 in gut einem Dutzend Kurse auf kreative literarische Wege nach Sent. Ihre Texte präsentieren sie am ...