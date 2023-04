Il müdamaint sco constanza

Cha’ls müdamaints cumanzats i’ls ultims ons cutinuaran e restaran inavant üna constanza, ha dit dafatta la presidenta da l’Uniun dals Grischs, Victoria Mosca, in sonda in occasiun da la radunanza generala a Lavin. In ün on esa però a fin cul temp da schanai. Ün commentar...

Victoria Mosca ha surtut l’on passà il timun da l’Uniun dals Grischs da Hermann Thom ed ha cumanzà cun üna nouva suprastanza plü giuvna a lavurar. Blers müdamaints sun gnüts inviats ed i’s bada il nouv vent ladin cun ideas innovativas. Per exaimpel varan lö quist on quatter arrandschamaints cun Poetry Slam rumantsch.

A reguard ils pissers permanents da l’Uniun dals Grischs nun haja però dat ingünas novitads in occasiun da la radunanza generala da l’UdG. Bainschi s’haja chattà üna soluziun pels drets dals dicziunaris vallader e puter, ma illla successiun da Gion Tscharner sco administratur e gestiunader dals dicziunaris ladins, nun ha la suprastanza amo chattà ingüna soluziun definitiva. Cha quella gnia preschantada dürant las prosmas eivnas, esa gnü impromiss. Ed eir la strategia futura da l’Uniun dals Grischs es amo adüna pendenta. Da quella ve gna discurrü fingià blers ons ed adüna darcheu vegna fat spranza sülla prosma prümavaira. Para cha n’ingüna strategia saja eir üna strategia.

Ma a la suprastanza actuala nu’s poja far ingüns imbüttamaints: Ella ha installà üna gruppa da lavur correspundenta ed ha cumanzà a lavurar. E tuot ils müdamaints nu pon gnir realisat be infra ün on. Perquai esa da spettar cun buonder sülla prosma radunanza da l’UdG. Il plü tard in ün on vala lura l’impromischiun da vulair preschantar la strategia pels prossems tschinch ons. Lura es nempe definitivamaing a fin il temp da schanai.

Commentar: Nicolo Bass