Musica unischa ils giuvenils

In occasiun da l’EBexpo a Scuol concerteschan las musicas da giuvenils La Plaiv-Zernez ed Engiadina Bassa in uniun. Quai es la prouva generala per la partecipaziun a la Festa da musica da giuvenils chantunala al principi da gün a Vals.

Che unischa a giuvenils da Puntraschigna fin Tschlin – la musica. Fingià dal 2019 as vaivan miss insembel las musicas da giuvenils da La Plaiv-Zernez, Engiadina Bassa e Valsot per tour part cumünaivelmaing a la Festa da musica da giuvenils federala a Burgdorf. Quista collavuraziun musicala cuntinuescha eir davo la pandemia dal coronavirus: uschè piglian part las musicas da giuvenils da La Plaiv-Zernez ed Engiadina Bassa quist on a la Festa da musica da giuvenils chantunala als 4 gün a Vals. E chi chi nu voul ir oura Vals a tadlar las contribuziuns musicalas da la giuventüna engiadinaisa, survain ün’ulteriura pussibiltà: in venderdi, ils 28 avrigl, concerteschan las duos musicas da giuvenils, suot la direcziun dals duos frars Flurin e Reto Lehner, in occasiun da l’EBexpo illa tenda da festa sül areal da Gurlaina a Scuol. Ün quarantina da giuvnas musicants e giuvens musicants da Puntraschigna fin Tschlin preschaintan ün püschel musical da prümavaira. Il punct culminant sarà lura la preschantaziun cumünaivla dal toc «A Scottish Portrait» cha las giuvnas musicantas ed ils giuvens musicants sunan eir a la festa da musica chantunala a Vals.

Lavurar amo vi dals detagls

Per exercitar il toc da festa organiseschan las duos societats la fin d’eivna dals 15 e 16 avrigl ün chomp da musica a S-chanf. «In quist’occasiun pudaina amo lavurar vi dals detagls», disch il dirigent da la Musica da giuventüna Engiadina Bassa, Flurin Lehner. Per el esa fich important cha’ls uffants possan far insembel musica ed eir star ün pa da cumpagnia.

Il concert illa tenda da festa da l’EBexpo a Scuol in venderdi, ils 28 avrigl, cumainza a las 20.00. L’entrada es libra. «Nus ramassaran però üna collecta impustüt eir per cuvernar ils cuosts per tour part a la Festa da musica chantunala», quinta Flurin Lehner. Sustegn finanzial per partecipar a la festa da musica chantunala survengnan las duos societats da musica da giuvenils eir dals cumüns concessiunaris. Uschè ha decis la Corporaziun Energia Engiadina al principi da marz da sustgnair il proget da musica dals giuvenils cun 10 000 francs.

Trategnimaint a l’EBexpo

Avant cha’l concert dals giuvenils dals 28 avrigl cumainza, as preschantarà a partir da las 19.00 eir üna band da la Scoula da musica Engiadina Bassa sül palc da l’EBexpo a Scuol. Ed in seguit al concert pisserarà DJ Foxy da Scuol per trategnimaint fin davo mezzanot.

Intant cha’l program da trategnimaint da l’EBexpo in venderdi saira sta plütost suot l’insaina da la giuventüna engiadinaisa, survain la sonda saira, ils 29 avrigl, ün caracter plü internaziunal. A partir da las 20.00 es Sepp Mattlschweiger e seis Quintett Juchee respunsabel pel tact e pel tun. El es cuntschaint sco «Bariton Sepp» ed es viagià plü bod culla cuntschainta Band «Die Moskirchner» per tuot il muond intuorn. Insacura ha’l vuglü ir ün’otra via musicala ed el ha fundà la Partyband «Juchee» chi’s ferma per üna saira eir a l’EBexpo a Scuol. Eir in sonda daja ouravant amo ün concertin da qualche bands da la Scoula da musica Engiadina Bassa sül palc illa tenda da festa in Gurlaina a Scuol.

Text: Nicolo Bass