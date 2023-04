Il ramassader chi giouva

A Müstair ha Willi Fiolka l’unica «gallaria d’art» in cumün. L’anteriur fliunz i’l ospidal expuona pro sai a chasa ed in seis giardin sculpturas da fier, da lain e da crap, purtrets e collaschas cun diversas materialias. Ma a la fin da quist on less Willi Fiolka serrar sia «pitschna gallaria».